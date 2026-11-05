Три мирных жителя пострадали в результате ночных ударов ВСУ по Донецку

Три человека ранены в результате ночных ударов ВСУ по Донецку Три мирных жителя пострадали в результате ночных ударов ВСУ по Донецку

Москва5 ноя Вести.Украинские боевики ночью 5 ноября атаковали Донецк, в результате вражеских ударов ранения получили три мирных жителя. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

По поступившей информации, в результате ночных атак БПЛА по Донецку в Куйбышевском районе пострадали мужчина 1991 г.р. и женщины 1961 и 1975 г.р. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Под вражеские удары также попали Куйбышевский, Ленинский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Кировский и Петровский районы. Там повреждены частные жилые дома, культурное и медицинское учреждения, транспортные средства, здание общественного питания, учебные учреждения, многоквартирный дом. Уничтожены частные дома и хозяйственная постройка.