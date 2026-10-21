Москва21 октВести.В Донецке в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека из числа гражданского населения. Об этом стало известно из сообщения главы города Алексея Кулемзина.
Он отметил, что инцидент произошел в Пролетарском районе города.
В результате ночной атаки БПЛА получили ранения подросток 2013 года рождения, женщины 1954 и 1944 годов рождениянаписал он в своем канале в MAX
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Также нанесен ущерб многоквартирным жилым домам и административному зданию. У них повреждено остекление.