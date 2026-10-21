В Донецке в результате ударов БПЛА ранения получили две женщины и подросток

Подросток и две женщины пострадали при атаке БПЛА на Донецк В Донецке в результате ударов БПЛА ранения получили две женщины и подросток

Москва21 окт Вести.В Донецке в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека из числа гражданского населения. Об этом стало известно из сообщения главы города Алексея Кулемзина.

Он отметил, что инцидент произошел в Пролетарском районе города.

В результате ночной атаки БПЛА получили ранения подросток 2013 года рождения, женщины 1954 и 1944 годов рождения написал он в своем канале в MAX

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также нанесен ущерб многоквартирным жилым домам и административному зданию. У них повреждено остекление.