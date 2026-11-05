Москва5 нояВести.Девушка получила ранения в результате атаке украинского беспилотника в Донецке. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Калининском районе ранение получила девушка 2007 г.р. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ранее в этот день сообщалось о троих пострадавших мирных гражданах. Таким образом, согласно сообщениям Кулемзина, всего с начала суток пострадали 4 человека.