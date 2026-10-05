В распоряжении ИС "Вести" появились кадры последствий ударов ВСУ по Донецку В распоряжении ИС "Вести" появились кадры последствий ночных атак ВСУ по Донецку

Москва5 окт Вести.Украинские боевики атаковали Донецк с применением беспилотников — в результате террористических действий врага зафиксированы разрушения гражданских домов. Об этом сообщает военный корреспондент ИС "Вести".

Враг направил ночью фактически рой беспилотных летательных аппаратов. Повреждены дома людей передает военкор

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночных прилетов в Буденновском районе повреждены остекление, фасады, входные группы многоквартирных домов; 17 оконных блоков в учебном заведении, а также около 10 транспортных средств; в Куйбышевском районе — частные дома и административное здание; в Петровском районе — частные дома.