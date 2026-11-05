Москва5 ноя Вести.Беспилотники Вооруженных сил Украины ночью 5 ноября нанесли удары по Донецку, в ходе которых пострадали мирные жители. Подробности об атаке боевиков информационной службе "Вести" рассказал хозяин дома и владелец автосервиса, подвергшихся налету БПЛА, Игорь Лысенко.

Очень много беспилотников летело, очень много электрических, и [обычных] очень много. Ну, буквально вот вообще все [сгорело]. Я пытался там что-то вытащить, но все заклинило, ворота и все остальное. Пытался хоть что-то спасти, но дым и просто вообще нереально. Все сгорело