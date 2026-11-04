Храм и порядка 10 жилых домов повреждены при атаке ВСУ на Донецк

В Донецке храм и 10 домов получили повреждения при атаке ВСУ Храм и порядка 10 жилых домов повреждены при атаке ВСУ на Донецк

Москва4 ноя Вести.Свято-Воскресенский храм и порядка 10 многоквартирных жилых домов в Донецке получили повреждения при ночной атаке ВСУ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что удар пришелся по Киевскому району.

Около Шахтерской площади повреждено остекление храма, а также пятиэтажные и девятиэтажные жилые дома, торговые павильоны, сгорели четыре гражданских автомобиля говорится в публикации

Коммунальщики расчистили часть центральной улицы Артема от обломков, но дорога пока перекрыта. В этом же районе повреждено здание телекоммуникационной компании.