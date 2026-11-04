Москва4 нояВести.Свято-Воскресенский храм и порядка 10 многоквартирных жилых домов в Донецке получили повреждения при ночной атаке ВСУ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что удар пришелся по Киевскому району.
Около Шахтерской площади повреждено остекление храма, а также пятиэтажные и девятиэтажные жилые дома, торговые павильоны, сгорели четыре гражданских автомобиляговорится в публикации
Коммунальщики расчистили часть центральной улицы Артема от обломков, но дорога пока перекрыта. В этом же районе повреждено здание телекоммуникационной компании.