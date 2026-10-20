Москва20 октВести.В результате ночной массированной атаки украинских боевиков на Донецк повреждения получила станция скорой помощи. Об этом сообщил глава округа Алексей Кулемзин.
По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Кировском районе поврежден фасад станции скорой помощирассказал он в мессенджере МАХ
ВСУ нанесли ряд ударов по гражданской инфраструктуре города в ночь на 20 октября, вторник. В результате ранения получил мужчина 1991 года рождения. Повреждены десятки зданий и автомобили.
Местным жителям приходилось прятаться в подъездах и подвалах, по их словам, взрывы гремели один за другим.
На местах работают военные следователи, фиксируются факты очередного преступления киевского режима. Обнаружены и изъяты обломки ударных БПЛА, предположительно, иностранного производства.