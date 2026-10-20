Кулемзин: при ночной атаке ВСУ на Донецк повреждена станция скорой помощи

Появились новые подробности о последствиях ночной атаки ВСУ на Донецк Кулемзин: при ночной атаке ВСУ на Донецк повреждена станция скорой помощи

Москва20 окт Вести.В результате ночной массированной атаки украинских боевиков на Донецк повреждения получила станция скорой помощи. Об этом сообщил глава округа Алексей Кулемзин.

По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Кировском районе поврежден фасад станции скорой помощи рассказал он в мессенджере МАХ

ВСУ нанесли ряд ударов по гражданской инфраструктуре города в ночь на 20 октября, вторник. В результате ранения получил мужчина 1991 года рождения. Повреждены десятки зданий и автомобили.

Местным жителям приходилось прятаться в подъездах и подвалах, по их словам, взрывы гремели один за другим.

На местах работают военные следователи, фиксируются факты очередного преступления киевского режима. Обнаружены и изъяты обломки ударных БПЛА, предположительно, иностранного производства.