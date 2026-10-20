При ночной атаке на Донецк ВСУ применили ударные БПЛА иностранного производства С места атаки ВСУ на Донецк изъяли обломки БПЛА иностранного производства

Москва20 окт Вести.После ночной массированной атаки ВСУ на Донецк военные следователи фиксируют факты очередного преступления киевского режима. Как рассказал представитель СКР, на месте обнаружили обломки ударных БПЛА, предположительно, иностранного производства, передает информационная служба "Вести".

На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства, все фрагменты, осколки от которых будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного вида и типа взрывного устройства сказал представитель СКР

Под ударами украинских боевиков оказалась улица Постышева в Ворошиловском районе. В округе, где расположена только гражданская инфраструктура, практически не осталось зданий с уцелевшими окнами. Местным жителям приходилось прятаться в подъездах и подвалах, по их словам, взрывы гремели один за другим.

Последствия атаки ликвидируют коммунальные службы. По улице перекрыт проезд на участке Садового проспекта до проспекта 25-летия РККА. Приостановлено движение трамваев по трем маршрутам.