"Шесть раз подряд": очевидцы рассказали о массированной атаке ВСУ на Донецк Жительница Донецка рассказала ИС "Вести" подробности массированной атаки ВСУ

Москва20 окт Вести.Во время ночной массированной атаки ВСУ жители Донецка укрывались в подъездах и подвалах своих домов. Люди слышали несколько взрывов подряд. Об этом информационной службе "Вести" рассказала горожанка Валентина Кондрахина.

Взрыв, столб дыма. Все горит. И буквально шесть раз подряд. Мы с соседом с той стороны в коридорчике (укрылись – Прим. ред.). Думаем: "Ну все, закончилась…". Шесть раз подряд! вспоминает пенсионерка

Под ударами украинских боевиков оказался практически самый центр города – улица Постышева в Ворошиловском районе. Там нет никаких военных объектов, только мирная инфраструктура: остановки, Донецкий технический университет, больница, госучреждение, ТЦ и жилые дома.

В результате действий противника повреждены десятки автомобилей, здания в округе остались практически полностью без окон. По информации ЕДДС, временно остановлено движение трамваев по трем маршрутам, перекрыт проезд по улице от Садового проспекта до проспекта 25-летия РККА.

При атаке пострадал мужчина 1991 года рождения, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.