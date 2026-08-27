Жительница Донецка рассказала, как пережила ракетный обстрел со стороны Украины

"Увидела две вспышки": очевидец рассказала об обстреле Донецка Жительница Донецка рассказала, как пережила ракетный обстрел со стороны Украины

Москва27 авг Вести.Вечером 26 августа Донецк подвергся ракетном обстрелу со стороны Украины. Для атаки на мирных граждан противник применил крылатые ракеты Storm Shadow. Местная жительница рассказала ИС "Вести", как пережила очередную вражескую атаку.

Лежала на диванчике, отдыхала. Увидела две вспышки, грохот. Вставать я побоялась, потому что полетели стекла вспомнила Татьяна

Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ДНР, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити", около крупных магазинов, остановок общественного транспорта, школ, вечером в среду. По последним данным, пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетние.