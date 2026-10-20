ИС "Вести" публикует кадры с места прилета БПЛА ВСУ в Донецке

Ночной обстрел Донецка: повреждены офисы, дома, здание министерства ИС "Вести" публикует кадры с места прилета БПЛА ВСУ в Донецке

Москва20 окт Вести.В Донецке во вторник утром ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ. В результате удара беспилотниками повреждены многоквартирные жилые дома, офисные здания, образовательное учреждение и автомобили, передает корреспондент ИС "Вести".

Один из прилетов пришелся на самый центр города - Ворошиловский район, улица Постышева.

На офисном здании видны места попадания беспилотников. В доме выбиты практически все стекла, поврежден рядом припаркованный автомобиль рассказал корреспондент, побывавший на месте обстрела

Под обстрел также попало здание министерства угля и энергетики ДНР.

Во дворе здания видна воронка глубиной около метра. В здании выбито остекление, здесь начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Поблизости находятся жилые многоквартирные дома показал корреспондент

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью.