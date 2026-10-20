Москва20 октВести.В Донецке во вторник утром ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ. В результате удара беспилотниками повреждены многоквартирные жилые дома, офисные здания, образовательное учреждение и автомобили, передает корреспондент ИС "Вести".
Один из прилетов пришелся на самый центр города - Ворошиловский район, улица Постышева.
На офисном здании видны места попадания беспилотников. В доме выбиты практически все стекла, поврежден рядом припаркованный автомобильрассказал корреспондент, побывавший на месте обстрела
Под обстрел также попало здание министерства угля и энергетики ДНР.
Во дворе здания видна воронка глубиной около метра. В здании выбито остекление, здесь начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Поблизости находятся жилые многоквартирные домапоказал корреспондент
По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью.