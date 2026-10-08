"Благодарна Богу, что семья выжила": очевидица об атаке ВСУ на ее дом в Донецке Жительница Донецка: ВСУ четко целились в жилой дом, военных поблизости нет

Москва8 окт Вести.Жительница Донецка, дом которой был атакован украинскими боевиками, рассказала о моменте удара, и что ее семья чудом уцелела. Соответствующий комментарий она дала ИС "Вести".

Враг нанес удар в Кировском районе на улице Шилова.

По словам женщины, вся ее семья спала, когда произошел прилет, а проснулись они все от того, что их засыпало осколками, грязью и кирпичами. Выбираться из разрушенного жилища пришлось через окно, поскольку дверь была забаррикадирована.

В душе пустота … Я ничего не испытываю. Просто страх, ужас и шок. Больше ничего. Я благодарна Богу, что … выжил мой ребенок, что выжил мой муж. То, что нет крыши над головой, нигде жить … — как-то этот вопрос будем решать. Может, администрация города, … администрация Кировского района … чем-то помогут сказала собеседница

Она также добавила, что боевики четко целились в дом — было три прилета, а военных поблизости нет.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночной атаки украинского БПЛА в Кировском районе ранения получил мирный житель.