ИС "Вести" публикует кадры после ночной массированной атаки ВСУ на Донецк

Успела выйти до удара: появилось видео с места массированной атаки ВСУ на Донецк ИС "Вести" публикует кадры после ночной массированной атаки ВСУ на Донецк

Москва22 ноя Вести.В ночь на 22 ноября, воскресенье, Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на ДНР. Под ударами противника оказался Кировский район Донецка, где повреждения получили четырех жилых дома. Кадры с места появились в распоряжении информационной службы "Вести".

Предварительно, обошлось без пострадавших. По словам хозяйки одного из разрушенных домов, она успела покинуть его до удара вражеского дрона.

Как рассказал председатель правительства ДНР Андрей Чертков, противник также бил по объектам энергетики, часть региона обесточена.