Москва22 нояВести.В ночь на 22 ноября, воскресенье, Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на ДНР. Под ударами противника оказался Кировский район Донецка, где повреждения получили четырех жилых дома. Кадры с места появились в распоряжении информационной службы "Вести".
Предварительно, обошлось без пострадавших. По словам хозяйки одного из разрушенных домов, она успела покинуть его до удара вражеского дрона.
Как рассказал председатель правительства ДНР Андрей Чертков, противник также бил по объектам энергетики, часть региона обесточена.