ИС "Вести" показала видео момента удара БПЛА по проезжей части в Донецке

Появилось видео момента удара БПЛА по проезжей части в Донецке ИС "Вести" показала видео момента удара БПЛА по проезжей части в Донецке

Москва7 сен Вести.В понедельник, 7 сентября, ВСУ атаковали Киевский район Донецка с применением БПЛА. В результате пострадали четыре человека. Видео момента удара, который пришелся на проезжую часть на перекрестке улицы Артема и проспекта Титова, появилось в распоряжении ИС "Вести".

По некоторым данным, для атаки на одну из самых оживленных транспортных артерий в столице республики противник применил дрон американского производства Hornet.

Раненые – женщина и трое мужчин, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.