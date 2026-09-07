Москва7 сен Вести.ВСУ атаковали проезжую часть в центре Донецка, для удара противник применил беспилотник Hornet, передает ТАСС со ссылкой на представителей Управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

БПЛА ударил по перекрестку улицы Артема и проспекта Титова. Есть пострадавшие.

Hornet – дрон американского производства, которые противник использует для атак на гражданские объекты и автобусы с мирными людьми при помощи искусственного интеллекта.