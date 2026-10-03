Москва3 октВести.Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа жилой дом в Донецке, начался пожар. Супруги Николай и Галина Шулипа рассказали ИС "Вести" о том, как спасались после атаки.
Беспилотник влетел прямо в крышу над спальней. Атака произошла в час ночи, в этот момент супруги и их сын спали. В здании после атаки произошло возгорание, а людей завалило обломками.
Еле повылазили. Обломками все завалено: мебель, куча всего. Жена ногу перебила, осколки у нее. В больнице повытаскивали большие, а маленькие, сказали, трогать не будутподелился Николай Шулипа
Супруга Николая получила открытый перелом, в больнице ей провели операцию.
Это ужас, это не передать. Такой звук, и я не пойму, в чем дело, вся в этой пыли. И надо выходить. Муж Коля орет: "Ты живая?" Я говорю: "Живая". Потом возвращаюсь за телефоном. "Выходи, – Саша (сын. – Прим. ред.) кричит, – пожар"сказала Галина Шулипа
Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинских БПЛА в Киевском районе Донецка в ночь на 3 октября. В результате пострадали три человека: ранения получили мужчины 1957 и 1986 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения.