Супруги из Донецка сообщили, как спасались во время атаки дрона ВСУ на их дом

Супруги из Донецка рассказали об атаке дрона ВСУ на их дом Супруги из Донецка сообщили, как спасались во время атаки дрона ВСУ на их дом

Москва3 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа жилой дом в Донецке, начался пожар. Супруги Николай и Галина Шулипа рассказали ИС "Вести" о том, как спасались после атаки.

Беспилотник влетел прямо в крышу над спальней. Атака произошла в час ночи, в этот момент супруги и их сын спали. В здании после атаки произошло возгорание, а людей завалило обломками.

Еле повылазили. Обломками все завалено: мебель, куча всего. Жена ногу перебила, осколки у нее. В больнице повытаскивали большие, а маленькие, сказали, трогать не будут поделился Николай Шулипа

Супруга Николая получила открытый перелом, в больнице ей провели операцию.

Это ужас, это не передать. Такой звук, и я не пойму, в чем дело, вся в этой пыли. И надо выходить. Муж Коля орет: "Ты живая?" Я говорю: "Живая". Потом возвращаюсь за телефоном. "Выходи, – Саша (сын. – Прим. ред.) кричит, – пожар" сказала Галина Шулипа

Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинских БПЛА в Киевском районе Донецка в ночь на 3 октября. В результате пострадали три человека: ранения получили мужчины 1957 и 1986 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения.