В Минобороны рассказали об ужасах, которые терпят жители Константиновки от ВСУ Минобороны: ВСУ наносят удары по жителям Константиновки

Москва12 окт Вести.Мирные жители Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) страдают от действий украинских операторов дронов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по людям, которые остаются в городе или эвакуируются с помощью российских военных, а также дистанционно минируют выходы из населенного пункта.

ВСУ регулярно предпринимают попытки минирования дорог и троп, по которым осуществляется вывод жителей, желающих покинуть город. Украинские операторы дронов ведут охоту за мирными жителями Константиновки говорится в сообщении

Ранее стало известно, что военные ВСУ бросали тела собственных сослуживцев во время отступления из Константиновки