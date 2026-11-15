Москва15 нояВести.В православные праздники и в выходные Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали активно наносить удары по Константиновке. Об этом рассказали эвакуированные бойцами ВС РФ жители города в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По словам местной жительницы, масштабные атаки дронами и снарядами начинаются чаще всего в православные праздники.
В православный праздник, воскресенье, суббота, у них начинается активность. То есть летят дроны, кидают снаряды именно в православный праздниксказала женщина
Другая эвакуированная жительница отметила, что украинские атаки лишили людей праздников.
Нас вообще праздников лишили. У нас не было уже праздников, даже 8 Марта, и то мы не празднуем. Новый год [тоже]дополнила она
Все подробности - в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".
Ранее жительница Константиновки Наталья Криволапова в интервью ИС "Вести" рассказала, что эвакуация из города проходила под угрозой атаки беспилотников ВСУ. Для спасения жизней мирных жителей российские бойцы подавали им сигналы, когда нужно лечь и не шевелиться.