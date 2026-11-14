Москва14 нояВести.Эвакуированная из Константиновки мирная жительница Алена рассказала, как наказывали ВСУ за прослушивания радиостанций России. Об этом она поделилась в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
За прослушивание российского радио в Константиновке боевики ВСУ могли расстрелятьсказала она
Все подробности в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные контролируют город Константиновка в ДНР и готовы приступить к разминированию. На этот процесс на это нужно пять суток.