Жительница Константиновки рассказала о расстрелах за прослушивание радио из РФ Жительница Константиновки: ВСУ за прослушивание радио РФ могли расстрелять

Москва14 ноя Вести.Эвакуированная из Константиновки мирная жительница Алена рассказала, как наказывали ВСУ за прослушивания радиостанций России. Об этом она поделилась в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

За прослушивание российского радио в Константиновке боевики ВСУ могли расстрелять сказала она

Все подробности в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные контролируют город Константиновка в ДНР и готовы приступить к разминированию. На этот процесс на это нужно пять суток.