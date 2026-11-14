Жительница Константиновки: в Киеве всегда считали Донбасс за людей второго сорта

В Константиновке рассказали об отношении украинских властей к жителям Донбасса Жительница Константиновки: в Киеве всегда считали Донбасс за людей второго сорта

Москва14 ноя Вести.Власти Украины всегда относились к жителям востока страны как людям второго сорта. Об этом рассказала Ольга, эвакуированная бойцами ВС РФ жительница Константиновки в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Ранее президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке (ДНР). Помощник главы государства Юрий Ушаков добавил, что Россия немедленно готова приступить к разминированию Константиновки.

Украинские власти всегда считали жителей Донбасса людьми второго сорта сказала женщина

Все подробности уже в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".