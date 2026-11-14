Москва14 ноя Вести.Эвакуированный военнослужащими ВС РФ житель Константиновки по имени Богдан дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести".

Боевики ВСУ без причины расстреливали мирных жителей Константиновки говорит Богдан в интервью

Полностью беседа будет показана в прямом эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" в воскресенье 15 ноября.

12 ноября на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Путин предложил организовать в Константиновке в Донецкой Народной Республике гуманитарную миссию по примеру Алешек. По его словам, город полностью контролируется российскими войсками, готовыми обеспечить безопасность миссии.

Организацию миссии Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу, пригласив американскую, европейскую, украинскую и российскую прессу. По словам президента, в городе остаются около 400-500 гражданских лиц, а миссия покажет, кто контролирует населенный пункт.