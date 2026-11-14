Москва14 ноя Вести.Сотрудники украинских спецслужб в привычной себе манере угрожали местным жителям, оставшимся в городе, расправами со стороны российских военнослужащих. Об этом рассказали эвакуированные бойцами ВС РФ жители Константиновки в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Все подробности уже в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".

12 ноября, в ходе встречи в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Путин выступил с инициативой направить в Константиновку гуманитарную миссию, аналогичную той, что работала в Алешках.

Подготовку миссии Путин предложил возложить на уполномоченных по правам человека России и Украины Яну Лантратову и Дмитрия Лубинца, а к участию пригласить журналистов из США, Европы, Украины и России. По словам президента, в Константиновке находятся порядка 400-500 мирных жителей.