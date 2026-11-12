Путин: гуманитарная миссия в Константиновке покажет, у кого под контролем город

Путин: гуманитарная миссия в Константиновке покажет, кто контролирует город Путин: гуманитарная миссия в Константиновке покажет, у кого под контролем город

Москва12 ноя Вести.Проведение гуманитарной миссии в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) продемонстрирует, кто по-настоящему контролирует данный населенный пункт. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Кремле.

Путин озвучил приглашение для американской, международной, европейской, украинской и российской прессы, а также для представителей по правам человека "с обеих сторон" для наблюдения за тем, как из Константиновки будут выводить оставшиеся там сотни мирных граждан.

Заодно посмотрим, кто контролирует этот населенный пункт сказал глава российского государства

Встреча Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле началась днем 12 ноября. Американские представители прибыли в российскую столицу из Абу-Даби, где 10-11 ноября проходили переговоры России, Украины и США по украинскому вопросу.