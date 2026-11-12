Путин заявил, что для разминирования у Константиновки нужны пять суток

Путин сообщил, сколько времени нужно ВС РФ на разминирование у Константиновки Путин заявил, что для разминирования у Константиновки нужны пять суток

Москва12 ноя Вести.Российским военным потребуется пять суток для разминирования территории в районе Константиновки, если там будет организована гуманитарная миссия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы у Константиновки сказал Путин

Киев, как подчеркнул Путин, должен взять на себя соответствующие обязательства, если считает, что населенный пункт находится под его контролем.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково американских представителей встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в этот же день в Кремле.