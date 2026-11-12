Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже более часа

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером идет уже более часа Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже более часа

Москва12 ноя Вести.Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжаются уже более 60 минут.

Днем в четверг в Кремле стартовали переговоры президента РФ с Уиткоффом и Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства - Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале встречи Владимир Путин, в частности, отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарности американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании.

10-11 ноября в Абу-Даби проходили переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

Утром 12 ноября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.