Москва12 нояВести.Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжаются уже более 60 минут.
Днем в четверг в Кремле стартовали переговоры президента РФ с Уиткоффом и Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства - Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В начале встречи Владимир Путин, в частности, отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарности американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании.
10-11 ноября в Абу-Даби проходили переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.
Утром 12 ноября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.