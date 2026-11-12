Кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул Кремль после встречи с Путиным

Спецпосланники Трампа завершили переговоры в Кремле Кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул Кремль после встречи с Путиным

Москва12 ноя Вести.Кортеж с автомобилями, в которых находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, покинул Кремль после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча российского лидера с американскими переговорщиками состоялась в четверг. В ходе переговоров Путин, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, используя опыт проведения аналогичной операции в Алешках. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что США делают все необходимое для завершения конфликта на Украине.

Представители президента США Дональда Трампа прибыли в Москву из Абу-Даби, где ранее прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, центральной темой этих консультаций стала архитектура европейской безопасности.