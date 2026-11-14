Москва14 ноя Вести.Боевики ВСУ пытаются малыми группами проникнуть в черту города Константиновка в ДНР. Об этом сообщил начальник штаба 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" "Южной" группировки войск в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, украинская сторона отправляет на вылазку по два-три человека.

Боевики ВСУ пытаются мелкими группами по 2-3 человека проникнуть в Константиновку. Их местонахождение оперативно определяется разведкой, после этого они уничтожатся огнем артиллерии и расчетами БПЛА рассказал военный

Подробности - в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Константиновка расположена к югу от Краматорска. Через нее проходят дороги к Славянску и Краматорску. О полном переходе города под контроль российских войск армия сообщила 3 июля.

Инициативу проведения гуманитарной миссии в Константиновке выдвинул президент РФ Владимир Путин 12 ноября на встрече с переговорщиками США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные РФ контролируют город и готовы приступить к разминированию, но на это нужно пять суток.