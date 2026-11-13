Песков: Киев, заявляющий о контроле Константиновки, может разминировать ее сам

Песков: если Киев заявляет о контроле Константиновки, то пусть разминирует город Песков: Киев, заявляющий о контроле Константиновки, может разминировать ее сам

Москва13 ноя Вести.Украинские власти могут сами провести разминирование подступов к Константиновке, если настаивают на своем контроле над этим населенным пунктом, хотя на самом деле город контролируют российские войска, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что город находится под контролем российских сил, и Москва готова незамедлительно начать работы по разминированию.

По его словам, саперные мероприятия займут порядка пяти дней, после чего, при условии согласования гарантий безопасности, российская сторона готова приступить к гуманитарной операции.

Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они ...проведут разминирование заявил Песков

В четверг президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров российский лидер предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алешках Херсонской области. Американские переговорщики поддержали эту инициативу.

Константиновка расположена в ДНР к югу от Краматорска. О полном переходе города под контроль российских войск сообщалось 3 июля.