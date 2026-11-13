Песков: РФ призывает США и Европу подвигнуть Киев на гуманитарную миссию в ДНР

Песков призвал Запад повлиять на Киев ради спасения жителей Константиновки Песков: РФ призывает США и Европу подвигнуть Киев на гуманитарную миссию в ДНР

Москва13 ноя Вести.Россия призывает США и Европу убедить Киев реализовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инициатива касается продолжения опыта, наработанного в Алешках Херсонской области.

Мы призываем и американцев, и европейцев, которые, если правы утверждения, что они стремятся к миру, тоже использовать свое влияние с тем, чтобы оказать влияние именно на украинцев и подвигнуть их на реализацию этой гуманитарной операции в Константиновке сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что миссия направлена на то, чтобы дать возможность 400 или 500 гражданским покинуть населенный пункт. Для этого необходимо разминировать все подъездные пути и обеспечить безопасность, уточнил Песков.

12 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова немедленно приступить к разминированию Константиновки для проведения гуманитарной операции по оказанию помощи местным жителям.