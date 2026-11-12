Москва12 ноя Вести.Россия готова немедленно приступить к разминированию Константиновки в ДНР для проведения гуманитарной операции по оказанию помощи местным жителям. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Готовы немедленно приступить к разминированию (Константиновки. - Прим. ред.). Естественно, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена, мы пригласим журналистов с Украины, из европейских стран, из Соединенных Штатов понаблюдать за всем этим сообщил Ушаков журналистам

В четверг президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров российский лидер предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алешках Херсонской области. Американские переговорщики поддержали эту инициативу.