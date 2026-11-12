Уиткофф и Кушнер поддержали предложение Путина по гуммиссии в Константиновке Ушаков: США поддержали инициативу России о гуманитарной миссии в Константиновке

Москва12 ноя Вести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддержали инициативу российского лидера Владимира Путина провести гуманитарную операцию в Константиновке по примеру миссии в Алешках. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку сообщил Ушаков журналистам

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером прошли в четверг в Кремле и продолжались около 2,5 часа. Российский лидер обратил внимание на то, что гуманитарная миссия в Константиновке покажет, кто контролирует город.