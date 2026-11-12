Москва12 нояВести.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были содержательными, откровенными и полезными. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседысказал Ушаков журналистам
Уиткофф и Кушнер в четверг встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов.
Позже Уиткофф заявил, что по итогам встречи с российским лидером был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.