Ушаков назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательной и полезной

Ушаков: встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером была содержательной и полезной Ушаков назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательной и полезной

Москва12 ноя Вести.Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были содержательными, откровенными и полезными. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы сказал Ушаков журналистам

Уиткофф и Кушнер в четверг встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов.

Позже Уиткофф заявил, что по итогам встречи с российским лидером был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.