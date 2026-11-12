Уиткофф: по итогам встречи с Путиным был согласован новый раунд переговоров Уиткофф утверждает, что согласован новый раунд трехсторонних переговоров

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил CNN перед вылетом из аэропорта Внуково, что назначена новая встреча в рамках трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу сказал Уиткофф корреспонденту CNN в аэропорту Внуково перед вылетом

Он отметил, что именно этого хочет президент США Дональд Трамп.

Также спецпосланник Трампа заявил, что представители европейских стран присоединятся к следующим переговорам по украинскому конфликту.

Уиткофф и Кушнер вечером в четверг вылетели из Москвы после переговоров с Путиным.