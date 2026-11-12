Москва12 нояВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил CNN перед вылетом из аэропорта Внуково, что назначена новая встреча в рамках трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречусказал Уиткофф корреспонденту CNN в аэропорту Внуково перед вылетом
Он отметил, что именно этого хочет президент США Дональд Трамп.
Также спецпосланник Трампа заявил, что представители европейских стран присоединятся к следующим переговорам по украинскому конфликту.
Уиткофф и Кушнер вечером в четверг вылетели из Москвы после переговоров с Путиным.