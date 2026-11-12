Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной прогрессом Уиткофф: предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной — показатель прогресса

Москва12 ноя Вести.Предстоящий масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Это один из самых больших обменов, который будет проводится между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта отметил Уиткофф

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о том, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.

Количество пленных при обмене между Россией и Украиной будет более тысячи с каждой стороны, сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин в интервью ИС "Вести".