Уиткофф заявил, что на переговорах с Путиным был достигнут прогресс

Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Путиным в Москве Уиткофф заявил, что на переговорах с Путиным был достигнут прогресс

Москва12 ноя Вести.Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле был достигнут прогресс, согласован новый раунд трехсторонних переговоров. Его слова приводит телеканал CNN News.

Прогресс достигнут. Я думаю, он был достигнут сегодня утром сказал американский эмиссар

В четверг, 12 ноября, в Москве прошли переговоры президента РФ с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские спецпосланники уже покинули Москву. В Дублине должна состояться их следующая встреча – с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

10-11 ноября в Абу-Даби были проведены трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием делегаций России, США и Украины.