Уиткофф выразил благодарность Мединскому за работу на переговорах в ОАЭ

Уиткофф поблагодарил Мединского за работу в Абу-Даби Уиткофф выразил благодарность Мединскому за работу на переговорах в ОАЭ

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил помощника президента РФ Владимира Мединского за работу на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

В четверг днем началась встреча в Кремле Путина и спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Как отметил Уиткофф, Мединский персонально привержен украинскому урегулированию и занимается этим вопросом несколько лет.

...Я хотел бы поблагодарить господина Мединского - за вашу работу, вы присутствовали в Абу-Даби. Я хотел бы поблагодарить вас за работу для разрешения этого конфликта с самого начала сказал Уиткофф

Переговоры представителей России, США и Украины проходили в столице ОАЭ 10 и 11 ноября. Мединский возглавлял там российскую делегацию. Он сообщал, что основной темой встреч была архитектура европейской безопасности.