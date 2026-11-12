Москва12 нояВести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил помощника президента РФ Владимира Мединского за работу на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби.
В четверг днем началась встреча в Кремле Путина и спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Как отметил Уиткофф, Мединский персонально привержен украинскому урегулированию и занимается этим вопросом несколько лет.
...Я хотел бы поблагодарить господина Мединского - за вашу работу, вы присутствовали в Абу-Даби. Я хотел бы поблагодарить вас за работу для разрешения этого конфликта с самого началасказал Уиткофф
Переговоры представителей России, США и Украины проходили в столице ОАЭ 10 и 11 ноября. Мединский возглавлял там российскую делегацию. Он сообщал, что основной темой встреч была архитектура европейской безопасности.