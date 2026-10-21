Путин на английском языке выразил благодарность Уиткоффу за визит в Россию

Путин по-английски поблагодарил Уиткоффа за визит в Санкт-Петербург Путин на английском языке выразил благодарность Уиткоффу за визит в Россию

Москва21 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин на английском языке выразил благодарность спецпосланнику американского лидера Стивену Уиткоффу за визит в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

Короткая беседа на английском произошла во время приветственного рукопожатия. Уиткофф сказал, что рад видеть российского лидера, и поблагодарил его за прием.

Спасибо, что приехали ответил Путин по-английски и пригласил переговорщика пройти за стол переговоров

Также Уиткофф передал российскому президенту благодарность от главы Белого дома Дональда Трампа за дизельную сделку.