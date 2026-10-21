Москва21 октВести.Президент РФ Владимир Путин на английском языке выразил благодарность спецпосланнику американского лидера Стивену Уиткоффу за визит в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.
Короткая беседа на английском произошла во время приветственного рукопожатия. Уиткофф сказал, что рад видеть российского лидера, и поблагодарил его за прием.
Спасибо, что приехалиответил Путин по-английски и пригласил переговорщика пройти за стол переговоров
Также Уиткофф передал российскому президенту благодарность от главы Белого дома Дональда Трампа за дизельную сделку.