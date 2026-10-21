Путин: РФ могла бы поставлять США удобрения в больших количествах

Россия могла бы поставлять на рынок США удобрения, заявил Путин Путин: РФ могла бы поставлять США удобрения в больших количествах

Россия могла бы поставлять на американский рынок удобрения в больших количествах, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Стороны обсудили договоренность по поставкам российского дизеля на мировой и американский рынок. Уиткофф отметил, что это решение позитивно сказывается на работе фермеров в США.

Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в разговорах наших по телефону. Мы могли бы поставить удобрения в большом количестве сказал российский президент

Путин и Уиткофф в среду проводят встречу в Константиновской дворец Санкт-Петербурга.