Путин и Уиткофф обсуждали совместные экономические проекты России и США Ушаков: экономические проекты России с США обсуждались на встрече с Путиным

Москва21 окт Вести.Совместные экономические проекты России и США обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Эти вопросы обсуждались, причем весьма конкретно, но мне просто, наверное, сейчас о них рано говорить. У нас портфели, из которых вынимаются бумаги и обсуждаются с американским представителем, очень много проектов, причем масштабных. Вопрос на счет "Лукойла" — тоже в этом же портфеле, в этих же бумагах, которые обсуждаются рассказал он

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном будет продолжаться поступательно и активно. По его словам, ряд европейских политиков предпринимают попытки помешать взаимодействию России и Соединенных Штатов.