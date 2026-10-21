Дмитриев: сотрудничество РФ и США будет продолжаться поступательно и активно

Сотрудничество между Москвой и Вашингтоном продолжится, заявил Дмитриев Дмитриев: сотрудничество РФ и США будет продолжаться поступательно и активно

Москва21 окт Вести.Сотрудничество между Москвой и Вашингтоном будет продолжаться поступательно и активно. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что ряд европейских политиков предпринимают попытки помешать взаимодействию России и Соединенных Штатов.

Несмотря на противодействие любому взаимодействию России и США, которое мы видим от европейских каких-то коллег, которые сами закупают гораздо больше энергоносителей из России, это сотрудничество будет продолжаться. Будет продолжаться поступательно и активно сказал Дмитриев

Глава РФПИ добавил, что первая леди США Мелания Трамп активно взаимодействует с Россией по гуманитарным вопросам. По словам Дмитриева, Москва отмечает эту работу.

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что у Москвы и Вашингтона есть перспективы развития отношений в сфере экономики после урегулирования конфликта на Украине.