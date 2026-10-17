Дмитриев заявил, что диалог с США будет продолжен к недовольству его противников Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил о продолжении диалога с США

Москва17 окт Вести.Экономический диалог России и США, а также совместные усилия стран по достижению мира на Украине продолжатся, несмотря на недовольство "противников глобальной безопасности и процветания". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Экономический диалог между США и Россией и усилия по установлению мира будут продолжены​​​... Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X

Ранее Дмитриев отметил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке действия антироссийского "закона Грэма" является историческим.