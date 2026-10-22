Дмитриев: РФ и США вчера провели прекрасный диалог и договорились его продолжать

РФ и США вчера провели прекрасный диалог, его будут продолжать, заявил Дмитриев Дмитриев: РФ и США вчера провели прекрасный диалог и договорились его продолжать

Москва22 окт Вести.Россия и США вчера провели прекрасный диалог, стороны договорили его продолжать, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Это был прекрасный диалог сказал он

Стороны, по оценке Дмитриева, вчера принимали очень важные решения.

Главное решение - продолжать общаться, особенно по конфликту между Украиной и Россией добавил глава РФПИ

В среду в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по теме украинского урегулирования. Как по итогам встречи рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф также обсудили совместные экономические проекты РФ и США, ситуацию на Ближнем Востоке. Центральной темой оставался украинский конфликт.