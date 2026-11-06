Дмитриев: взаимодействие с США ведется по различным направлениям

РФ взаимодействует с США по ряду направлений, заявил глава РФПИ Дмитриев: взаимодействие с США ведется по различным направлениям

Москва6 ноя Вести.Москва и Вашингтон выстраивают взаимодействие по различным направлениям. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись собственной речи в Белом доме. Дмитриев посетил Вашингтон накануне, встретившись с первой леди США Меланией Трамп.

Под руководством президента Владимира Владимировича Путина продолжаем взаимодействовать с США по различным направлениям написал он

Так же Дмитриев заявил, что Путин сыграл главную роль в организации гуманитарной операции в Алешках. Президент лично отдал указания, гарантировавшие прекращение огня в районе населенного пункта.