Дмитриев передал Мелании Трамп рисунок девочки из Херсонской области Мелания Трамп получила от Дмитриева картину 11-летней жительницы Алешек

Москва5 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину, нарисованную 11-летней Лидией из Алешек Херсонской области.

Передача подарка состоялась во время мероприятия в Белом доме, посвященного гуманитарной операции в Алешках.

В качестве благодарности мы бы хотели вам презентовать картину Лидии, 11-летней девочки из Алешек, которая решила переехать в Туапсе сказал Дмитриев

Он отметил, что на рисунке написано три слова. Лидия оставила послание первой леди США, написав: "Я люблю Меланию".

Дмитриев подчеркнул, что это признание от ребенка затмевает все прочие дипломатические заявления.

Ранее Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие, которое удалось достичь в Алешках, откроет дорогу к полномасштабному урегулированию конфликта.