Москва5 нояВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину, нарисованную 11-летней Лидией из Алешек Херсонской области.
Передача подарка состоялась во время мероприятия в Белом доме, посвященного гуманитарной операции в Алешках.
В качестве благодарности мы бы хотели вам презентовать картину Лидии, 11-летней девочки из Алешек, которая решила переехать в Туапсесказал Дмитриев
Он отметил, что на рисунке написано три слова. Лидия оставила послание первой леди США, написав: "Я люблю Меланию".
Дмитриев подчеркнул, что это признание от ребенка затмевает все прочие дипломатические заявления.
Ранее Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие, которое удалось достичь в Алешках, откроет дорогу к полномасштабному урегулированию конфликта.