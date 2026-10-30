Песков оценил роль Мелании Трамп в ситуации с Алешками Песков об Алешках: Россия приветствует гуманитарные усилия Мелании Трамп

Москва30 окт Вести.Россия положительно оценивает гуманитарную деятельность первой леди США Мелании Трамп и поддерживает ее усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

Мелания Трамп последовательно проводит работу на гуманитарном треке. Это очень позитивно, мы это поддерживаем и приветствуем сказал Песков

Комментируя возможность распространения подобной гуманитарной практики на другие города, Песков отметил, что каждая ситуация требует отдельного рассмотрения.

24 октября старший советник первой леди Марк Бекман сообщал ИС "Вести", что именно Мелания Трамп инициировала переговоры о прекращении огня в Алешках Херсонской области и контролировала ход процесса.

Алешки расположены на левом берегу Днепра. По словам президента России Владимира Путина, Украина заминировала подступы к городу, что фактически привело к угрозе гуманитарной катастрофы. Для проведения миссии в районе Алешек с 27 октября введен режим прекращения огня, который будет действовать до 22.59 1 ноября. Сама гуманитарная операция стартовала в ночь на 30 октября.