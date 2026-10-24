Москва24 октВести.Первая леди США Мелания Трамп выступила инициатором переговоров по прекращению огня в городе Алешки Херсонской области и курировала весь процесс. Об этом ИС "Вести" сообщил ее старший советник Марк Бекман.
По его словам, у американской стороны есть подробный план, как именно будет проходить режим прекращения огня.
Первая леди выступила инициатором переговоров и курировала весь процесссказал Бекман
Ранее в Белом доме заявили, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках. Как сообщалось, супруга американского лидера напрямую взаимодействовала с Россией и Украиной, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала переговоры между сторонами и согласовала с ними условия договоренности.