Первая леди США Мелания Трамп была инициатором переговоров по Алешкам Советник Мелании Трамп: первая леди была инициатором переговоров по Алешкам

Москва24 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп выступила инициатором переговоров по прекращению огня в городе Алешки Херсонской области и курировала весь процесс. Об этом ИС "Вести" сообщил ее старший советник Марк Бекман.

По его словам, у американской стороны есть подробный план, как именно будет проходить режим прекращения огня.

Первая леди выступила инициатором переговоров и курировала весь процесс сказал Бекман

Ранее в Белом доме заявили, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках. Как сообщалось, супруга американского лидера напрямую взаимодействовала с Россией и Украиной, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала переговоры между сторонами и согласовала с ними условия договоренности.