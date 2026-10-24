Мелания Трамп задействовала все свои связи для прекращения огня в Алешках Советник Бекман: для Алешек Мелания Трамп использовала выстраивавшиеся год связи

Москва24 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп при организации прекращения огня в городе Алешки Херсонской области задействовала все свои связи, которые она выстраивала на протяжении года. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ее старший советник Марк Бекман.

По его словам, Мелания Трамп выстраивала эти связи с Россией и Украиной на протяжении года.

Первая леди задействовала связи, которые она выстраивала на протяжении примерно года – напрямую как с российской, так и с украинской сторонами сказал Бекман

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия Мелании Трамп, которая внесла свой вклад для проведения гуманитарной операции в Алешках.