Журналисты Newsmax рассказали, что они находятся на связи с Меланией Трамп

Представители Newsmax рассказали, что находятся на связи с Меланией Трамп Журналисты Newsmax рассказали, что они находятся на связи с Меланией Трамп

Москва29 окт Вести.Представитель американского медиа Newsmax, журналисты которого отправились в город Алешки Херсонской области для освещения гуманитарной операции, рассказал в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову, что они находятся на связи с супругой американского лидера Меланией Трамп.

Мелания Трамп содействовала договоренностям о проведении гуманитарной операции в Алешках и, по словам журналистов Newsmax, находится на связи с представителями американского медиа.

Мы на связи с Меланией Трамп, и мы с ними общались сказал американский журналист

В Алешки выдвинулись две группы от Newsmax, одна будет находится с российскими представителями, другая - с украинскими.