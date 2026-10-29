Москва29 окт Вести.Супруга американского лидера Мелания Трамп, которая содействовала договоренностям о проведении гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области, поставила Украину в сложное положение. Такое мнение выразил ведущий RT Рик Санчес в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Возможно, все дело в том, что именно она оказалась единственным человеком, который взялся за это и тем самым заставила людей, обладающих гораздо большей властью, чем она сама, реагировать. Я думаю, это поставило и Россию, и Украину, но прежде всего Украину, в очень сложное положение. Если бы они не согласились на прекращение огня, если бы не пошли на определенное сотрудничество и встречу, они выглядели бы плохо. Поэтому я считаю, что Мелания по-своему, возможно, переиграла Владимира Зеленского