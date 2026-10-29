Москва29 окт Вести.Автор ИС "Вести" Евгений Попов показал первые кадры с жителями города Алешки Херсонской области. Журналист вместе с представителями иностранных СМИ сопровождает уполномоченного по правам человека России Яну Лантратову, которая отправилась в Алешки, чтобы наблюдать за ходом гуманитарной миссии.

Гуманитарная акция, начавшаяся сегодня в четыре утра, подходит к своему главному моменту. Уже совсем скоро жители изувеченного города Алешки получат гуманитарную помощь, продовольствие, лекарства и все необходимое для того, чтобы пережить зиму. В Алешках нет ни света, ни воды, ни газа, ни продовольствия. Огромная колонна выдвинется в город в ближайшее время. Каждый житель получит возможность эвакуироваться или в другие российские регионы, или на Украину отметил Попов

Он пообщался с женщиной, мужа которой убила мина, сброшенная с украинского дрона "Баба-Яга". Он получил ранение, когда ехал на велосипеде в магазин.

У нас продуктов не было, привезли кое-как картошку, поехал за картошкой на велосипеде. Проезжал эти мины, они непонятно от чего взрывались, и взорвалась мина ему в глаз. Сил хватило прийти домой. Солдаты оказывали ему помощь, как могли, перевязывали, но скорых-то нет. Скорых нет, все разбомбили. И он дома [умер] рассказала жительница Алешек

Российским военнослужащим пришлось прощупывать обочины практически вручную, чтобы обеспечить безопасность гуманитарного коридора, рассказал Попов.